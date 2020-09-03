В Петербурге задержали серийных угонщиков Nissan

В Петербурге поймали группу серийных автоугонщиков. Они попались после очередного хищения авто марки Nissan Qashqai.

Троих злоумышленников удалось поймать в среду, 2 сентября. Мужчины в возрасте от 29 до 35 лет специализировались именно на угоне Nissan.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе обысков была изъята одна машина, недавно угнанная в Новгородской области, а также Mitsubishi, на котором преступники перемещались. Также у них нашли устройства для запуска двигателя и ключи зажигания от машин разных марок.

Последнюю угнанную иномарку обнаружили на территории авторазборки в Йошкар-Оле. В настоящее время стражи порядка выясняют, к каким еще угонам причастны злоумышленники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась Jeep Grand Cherokee в День знаний.