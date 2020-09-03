Петербурженка лишилась Jeep Grand Cherokee в День знаний

В Московском районе Петербурга неизвестный лишил безработную жительницу иномарки.

В отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 23:55 1 сентября до 10:30 следующего дня от дома №14 по улице Среднерогатской пропал Jeep Grand Cherokee.

Как стало известно gazeta.spb.ru, черную иномарку заявительница оценила в 800 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали безработного угонщика ВАЗ. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.