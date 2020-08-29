В Петербурге задержали безработного угонщика ВАЗ

Подозреваемого задержали на следующий день после кражи. Фото: pixabay

Подозреваемого задержали на следующий день после кражи. Фото: pixabay

В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль от дома на проспекте Кузнецова. Им оказался 23-летний житель.

Преступный инцидент случился 27 августа. На следующий день в отдел полиции обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил пропажу авто своей сожительницы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, ВАЗ-2107 за 60 тыс. рублей был припаркован у дома № 17. Стражи порядка нашли авто у дома № 22 по улице Добровольцев.

Подозреваемого поймали у дома №9 по улице Партизана Германа. На безработного горожанина завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пьяную скандалистку с «розочкой» на Бабушкина завели уголовное дело.