В Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии

В Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии
Мужчине предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге задержали жителя Выборга, который носил с собой удостоверение фейковой организации — «Военная судебная коллегия ЗВО». Мошенник пытался обманом получить крупную сумму денег, но прогорел.

Об этом стало известно во вторник, 8 сентября. Мужчина якобы мог обеспечить получение тендеров для Росгвардии и военных. Он также использовал поддельный сайт, где искал клиентов.

Как сообщило издание «Аргументы и Факты – Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина пытался получить вознаграждение в обмен на «помощь» в получении тендеров. Житель Ленобласти просил за свои услуги 25 процентов прибыли от каждого контракта.

Мужчину скрутили, когда некий бизнесмен передавал ему 300 тыс. рублей «для захода на силовое поле». Мошеннику предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант чуть не отправился в колонию за побег от полицейских. В суде он полностью признал вину и раскаялся.

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