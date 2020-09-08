Петербуржец заплатит штраф за пинок полицейскому

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступный инцидент произошел 6 июня у дома №57 по Ленинскому проспекту. По данным следствия, мужчина пнул по ноге правоохранителя. Сотрудник получил ушиб мягких тканей области правого коленного сустава.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчинасвою вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Мужчина от отбывания данного наказания освобожден в связи с нахождением его под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии.