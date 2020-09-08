Петербуржец заплатит штраф за пинок полицейскому

Петербуржец заплатит штраф за пинок полицейскому
Полицейский получил ушиб. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступный инцидент произошел 6 июня у дома №57 по Ленинскому проспекту. По данным следствия, мужчина пнул по ноге правоохранителя. Сотрудник получил ушиб мягких тканей области правого коленного сустава.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчинасвою вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Мужчина от отбывания данного наказания освобожден в связи с нахождением его под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб объединённая пресс-служба судов Петербурга приговор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец сядет в колонию на 9 лет за 46 ударов ножом, справка из ...
Шаман провел обряд у здания суда, где огласят приговор Ефремову
Петербург примет предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию 2022 года
Петербуржец заплатит штраф за пинок полицейскому
Германия считает возможную остановку «Северного потока – 2» ошибкой
«Колу» полностью перекроют на два часа
У Пресненского суда, где находится Ефремов, столпились женщины с барабанами ...
В Бундесвере отказались раскрывать подробности об отравлении Навального