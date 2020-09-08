Сыр, масло и хамон: в Петербурге 46 тонн санкционных продуктов бросили в печь

Сыр, масло и хамон: в Петербурге 46 тонн санкционных продуктов бросили в печь
Санкционные продукты. Фото: ursn.spb.ru

В Большом порту Петербурга изъяли 46 тонн санкционных продуктов. Товары везли в Северную столицу под видом химической продукции.

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Во время проверки инспекторы ведомства выяснили, что груз не соответствует заявленным данным.

Во время досмотра груза в контейнерах нашли сыр, масло и хамон. Судя по всему, сыры везли из Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландах и Франции. Масло было изготовлено в Финляндии и Нидерландах, а хамон – в Испании.

Продукты уничтожали 3 и 4 сентября. Товары бросили плавиться в печь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сотрудники территориального управления Россельхознадора не пропустили 21 тонну семян киноа и чиа. Товары также прибыли в Большой порт Северной столицы. Их везли из Перу. Груз отправили обратно.

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