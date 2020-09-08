Стало известно, когда рядовые петербуржцы смогут сделать прививку от COVID-19

Врачи и учителя получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Фото: pixabay.com

Врачи и учителя получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Фото: pixabay.com

Обычные жители Петербурга смогут сделать прививку от коронавируса нескоро, несмотря на то, что вакцина была одобрена Минздравом и поступила в гражданский оборот.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на горячую линию Минздрава, в первую очередь на вакцину смогут рассчитывать врачи, учителя и люди старше 65 лет. Остальные петербуржцы смогут сделать угол только в 2021-м году.

При этом в городском комитете по здравоохранению не знают, когда вакцина поступит в город.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот. Ее разработал центр Гамалеи Минздрава России. Отмечалось, что вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.

Известно, что в результате испытания препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех участников исследований.