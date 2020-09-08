Петербургские врачи: грипп для детей опаснее COVID-19 

Грипп для детей — чрезвычайно опасное заболевание, которого следует, вероятно, опасаться даже больше, чем новой коронавирусной инфекции.
Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации, профилактике ОРВИ и вакцинации от гриппа в Петербурге, которая проходит во вторник, 8 сентября, в ТАСС.
По словам главного внештатного детского специалиста по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанны Харит, дети болеют гриппом очень тяжело. Опасность гриппа состоит и в том, что в детских коллективах быстро распространяется инфекции, их дети потом несут домой.
Прививки можно делать детям в возрасте от шести месяцев. Особое внимание уделяют детям с хроническими патологиями – астмой, аллергией и другими. Проводить вакцинацию среди таких детей следует в первую очередь.
«Для детей используют расщепленную вакцину, которая почти не имеет противопоказаний», — добавила специалист.