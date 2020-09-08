Эксперт объяснил, зачем неизвестные звонят и молчат в трубку

Специалист Роскачества объяснила для чего совершаются «молчаливые» звонки.

Когда человеку на мобильный телефон поступает звонок с неизвестного номера и он на него отвечает, а в ответ слышит молчание, то это может означать, что абонента банально проверяют на активность. Робот фиксирует голос и понимает, что номер является рабочим и его продолжают использовать. Об этом сообщает агентство «Прайм» с ссылкой на специалиста пресс-службы Роскачества Алесю Боровикову.

Также, эксперт отметила, что зачастую сами пользователи разрешают звонить им таким образом, когда подписывают договоры с различными компаниями. К примеру, с банком или мобильным оператором.

Мошенники как правило скупают номера телефонов на черных рынках, в позднее начинают совершать массовый обзвон. Отвечая или перезванивая люди подтверждают, что их номера до сих пор актуальны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт подсказал способы, позволяющие выяснить, кто звонит с неизвестных номеров.