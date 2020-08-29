Эксперт подсказал способы, позволяющие выяснить, кто звонит с неизвестных номеров

Порой навязчивые спам-звонки от неизвестных преобладают в справочниках-вызовов пользователей мобильных устройств, поэтому специалист объяснил, как можно заранее узнать, чей номер скрывается за входящим вызовом.

Для начала стоит обратиться к своему сотовому оператору для предоставления услуги «Суперопределитель номера». Правда, стоит отметить, что услуга является платной. Однако она существенно упросит жизнь владельца номера. Об этом сообщает агентство «Прайм» с ссылкой на директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.

Помимо этого, у того же оператора можно попросить детализацию всех звонков, которые поступали на номер в какой-то период времени, представляющий интерес. Для этого в офисе сотового оператора необходимо составить соответствующее заявление, после чего будет предоставлена с распечатка с подробной информацией. За эту услугу также придется заплатить.

Если пользователь хочет заблокировать подобные звонки, то для смартфонов существует масса полезных приложений, которые могут помочь это осуществить. Такие сервисы достаточно удобны в своем использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

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