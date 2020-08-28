Эксперт рассказал, что влияет на быструю разрядку аккумуляторов у смартфонов

Специалист объяснил, что необходимо проверять на устройстве, чтобы понять, почему аккумулятор плохо держит заряд.

Быстрее разряжаться, чем обычно, аккумулятор может в том числе и из-за низкого качества сотовой связи. Помимо этого, смартфон может «садиться» с высокой скоростью из-за большого количества программ, работающих в фоновом режиме. Чтобы проверить, какие приложения наиболее активно поглощают заряд следует обратиться к настройкам аккумулятора для уточнения данных. Об этом сообщает агентство «Прайм» с ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.

Фитнес-браслеты и «умные» часы также влияют на заряд устройства, с которым они синхронизируются. Все дело во включенном Bluetooth. Поэтому, иногда его можно выключать, но стоит помнить, что тогда аксессуары станут работать автономно, а уведомления с телефона на них приходить не будут.

Влияют на аккумулятор и низкие температуры. В случае, если батарея сильно изношена, на холоде телефон может попросту выключаться даже в том случае, если он достаточно заряжен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как правильно утилизировать старый смартфон.