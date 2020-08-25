Стало известно, как правильно утилизировать старый смартфон

Устаревший телефон, как и любой продукт промышленности, необходимо утилизировать. Эксперт рассказал, как это сделать.

По его словам, ненужный смартфон следует принести в одну из торговых сетей или в пункт приема утилизации.

Как сообщил специалист АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов, любое устройство состоит из деталей, которые плохо разлагаются. Если выбросить гаджет на свалку, то он будет загрязнять окружающую среду.

Он отметил, что из телефона при утилизации сначала извлекут ценные материалы и только потом переработают детали.

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