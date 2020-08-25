Стало известно, как правильно утилизировать старый смартфон

Стало известно, как правильно утилизировать старый смартфон
Люди, утилизирующие старые устройства, дают жизнь новым гаджетам. Фото: pixabay

Устаревший телефон, как и любой продукт промышленности, необходимо утилизировать. Эксперт рассказал, как это сделать.

По его словам, ненужный смартфон следует принести в одну из торговых сетей или в пункт приема утилизации.

Как сообщил специалист АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов, любое устройство состоит из деталей, которые плохо разлагаются. Если выбросить гаджет на свалку, то он будет загрязнять окружающую среду.

Он отметил, что из телефона при утилизации сначала извлекут ценные материалы и только потом переработают детали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как собраться в отпуск прямо сейчас без вреда для работы. Менеджеры и собственники бизнеса отменяют отдых из-за того, что привычные маршруты недоступны, а работа как раз требует повышенного внимания: основные отрасли начали выход из кризиса, связанного с пандемией.

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