Петербургские ученики занесли COVID-19 в десять школ 

Петербургские ученики занесли COVID-19 в десять школ 
Петербургские школы пока не закрывали на карантин. Фото: pixabay

Примерно в десяти школах зафиксировали единичные случаи новой коронавирусной инфекции среди учеников. На карантин классы там пока не закрывали.

Об этом на онлайн пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, речь идет о единичных случаях заноса инфекции в учебные заведения. По ее словам, в этом случае в учебных заведениях выявляют тех, кто контактировал с заболевшими. За их здоровьем начинают наблюдать, при появлении тревожных симптомов их удаляют их учебных коллективов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, по словам специалистов, грипп для детей — более опасное заболевание, чем новая коронавирусная инфекция.

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