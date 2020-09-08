Петербуржцы выбрали фильмы, на которые хотят сходить после открытия кинотеатров

Уже с 12 сентября вновь распахнут свои двери для любителей кинематографа городские кинотеатры. Их работа была приостановлена еще 19 марта из-за введения коронавирусных ограничений. Сайт Peterburg2.ru проанализировал запросы свои посетителей и предоставил список ожидаемых премьер, которыми наиболее активно интересовались петербуржцы до 7 сентября.

В течение действия ограничительных мер жители города не оставляли надежд и искали возможности сходить в кино. Если в июне премьерами и расписанием заинтересовалось 12 тысяч человек, то после постепенного снятия запретов, их число увечилось до 15,7 тысяч в июле. Как только стало известно об открытии торговых центров в августе, раздел с фильмами и расписанием посетило 20,7 тысяч петербуржцев.

Особенно популярным вопрос с возобновлением работы кинотеатров стал в последнюю неделю лета, когда губернатор Петербурга анонсировал скорое снятие ограничений.

Что касается конкретных фильмов, то больше всего пользователей сайта заинтересовала картина «Поезд в Пусан 2 : Полуостров». На втором месте расположился «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

Примечательно, что нашумевший фильм «Довод», которого так долго ждали во всем мире, популярности не снискал. Творение Кристофера Нолана пользователи сайта видеть особо не хотят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покажут петербургские кинотеатры после открытия.