Tele2 приглашает городских спортсменов на Urban Battle

Tele2 запускает проект для поклонников городских экстремальных видов спорта – райдеров, фрираннеров, bmx-байкеров, скейтеров и других спортсменов. Уличные состязания развернутся в 8 городах России. Принять участие в Urban Battle смогут все, кто готов проверить на скорость себя и быстрый мобильный интернет Tele2. Проект станет не только спортивным соревнованием, но и экстремальным драйв-тестом 4G-интернета Tele2 в разных городах. Чтобы подать заявку на участие, нужно снять короткое видео с трюками и загрузить его на сайт до 14 сентября.

Бросить вызов самим себе, соперникам и скорости смогут все городские экстремалы, каким бы видом спорта они не занимались: скейтбордингом, bmx-райдом, фрираном, паркуром, скоростными заездами на роликовых коньках или самокатах. Подать заявку могут и одиночные участники, и целые команды, при этом им не обязательно быть абонентами Tele2. Приглашенное жюри отберет лучших райдеров в каждом городе, которые сразятся между собой за главный приз.

Всем командам, которые пройдут отбор, Tele2 поможет создать профессиональное видео заезда. Уличные творцы получат полноценную операторскую поддержку, чтобы сохранить на память лучше моменты. Также райдеры смогут опробовать быстрый мобильный интернет Tele2 – каждому из них организаторы выдадут SIM-карту оператора, чтобы спортсмены показали все трюки в прямом эфире на своих страницах в соцсетях. Таким образом, экстремалы протестируют 4G-интернет Tele2 в разных городских локациях, на разных средствах передвижения и на разных скоростях. А зрители стримов смогут убедиться, что видео заездов транслируется в высоком качестве и без задержек. Впоследствии эти эфиры станут частью профессионального видеоролика каждой команды.

Все видео организаторы выложат на сайте проекта, чтобы поклонники экстремальных видов спорта смогли выбрать народного победителя Urban Battle. Обладателю приза зрительских симпатий достанутся подарочные сертификаты в магазин спортивного снаряжения.

Мастерство исполнения трюков оценят известные спортсмены – лучшие в своих категориях. Например, в жюри войдет чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева и другие спортсмены. Члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста, где участники проекта представят себя и покажут жюри свои видеоролики. Связь между московской студией и разными городами будет организована с помощью быстрого мобильного интернета Tele2, что еще раз докажет высокое качество сети оператора.

На онлайн-церемонии награждения жюри определит победителей в каждом городе: общий призовой фонд проекта составит 3 млн рублей. На заключительном мероприятии также выступит известный музыкальный артист. Именно он определит лучшую команду в России и вручит её участникам гран-при конкурса.

Между собой сразятся уличные экстремалы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Архангельска, Кирова. Сбор заявок на участие продлится до 14 сентября, съемки заездов пройдут до конца сентября. А 3 октября состоится онлайн-баттл спортсменов из разных городов и церемония награждения в прямом эфире.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Tele2 – уже давно больше, чем оператор мобильной связи. Мы партнер по стилю жизни для наших клиентов и хотим быть рядом с ними в любой ситуации и в любом месте, будь то кинотеатр, торговый центр, горный склон или экстрим-парк. Быстрый мобильный интернет Tele2 одинаково хорошо работает везде, где он нужен абонентам. Реализуя проект Urban Battle, мы не только поддерживаем образ жизни тех, кто увлекается экстремальными видами спорта, но и даем им возможность сохранить на память видео лучших заездов: ведь самостоятельно снимать трюки неудобно, а профессиональные видеоролики приятно показывать друзьями и делиться ими в соцсетях».