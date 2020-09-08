Заместитель главы Минэнерго РФ Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве после допроса

Во вторник, 8 сентября, Следственный комитет России принял решение о задержании заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова.

Подробности уголовного дела о крупном мошенничестве пока не раскрываются, однако известно, что Тихонов проходит по нему как подозреваемый. В результате проведенного допроса, правоохранители решили задержать высокопоставленного чиновника до предъявления обвинений. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на свой источник.

Также, стало известно и о обысках, которые сотрудники ФСБ и СКР провели у Тихонова и заместителя директора «Российского энергетического агентства» министерства Игоря Кожуховского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии. Мужчина планировал «помогать» с получением тендеров взамен на четверть полученной прибыли.