«Запомните этот день»: человек с топором ворвался в супермаркет у «Академической»

Сотрудники гипермаркета на проспекте Науки спасли посетителей от странного человека, который ворвался в помещение и размахивал топором.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», это произошло вечером во вторник, 8 сентября, на проспекте Науки, 17, где находится гипермаркет «О’кей». Там покупатели заметили мужчину, который крайне странно себя вел. Он бегал между рядами с товарами и сбрасывал их на пол. Погром сопровождался его криками «Запомните этот день!» и «Берите все даром!».

По словам очевидцев происшествия, к людям он не приближался. Сотрудники магазина самостоятельно задержали хулигана и передали его сотрудникам полиции. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покупатель пытался украсть товары на 8 тысяч рублей из гипермаркета на улице Восстановления.