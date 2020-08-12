Покупатель пытался украсть товары на 8 тысяч рублей из гипермаркета на улице Восстановления

Вечером понедельника, 10 августа, наряд группы задержания вневедомственной охраны по Красносельскому району Санкт-Петербурга пресек кражу продуктов из гипермаркета.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Восстановления. Сотрудник гипермаркета, заметив нарушителя, нажал на тревожную кнопку и на место происшествия оперативно прибыли росгвардейцы. Злоумышленнику не удалось уйти, его задержали на месте преступления.

Обыскав нарушителя, стражи порядка выяснили, что он пытался пронести через кассовый узел, не оплатив, товары на общую сумму свыше восьми тысяч рублей, пишут в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Сейчас вора передали сотрудникам полиции. Неизвестно, является ли преступник рецидивистом или впервые пошел на такой шаг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе неизвестный прострелил ногу прохожему и забрал смартфон.