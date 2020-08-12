Выстрелил в ногу, стащил телефон. В Красносельском районе ищут напавшего на прохожего

В Красносельском районе Петербурга идет розыск злоумышленника, напавшего на прохожего.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургру и Ленобласти, заявление в полицию от мужчины 1982 года поступило накануне около семи вечера. По его словам, у дома 79 по Петергофскому шоссе он повздорил с неизвестным. В итоге заявителю прострелили ногу и гнанесли другие телесные повреждения. Кроме того, после случившегося потерпевший обнаружил, что у него исчез мобильный телефон.

Ущерб составил 7 тыс. рублей. Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Невском районе задержали охранника кафе, который выстрелил в голову посетителю в заведении на улице Красных зорь. После стрельбы он сбежал, а пострадавшего доставили в больницу. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.