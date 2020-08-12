В Петербурге задержали охранника кафе, выстрелившего в голову посетителю

В Петербурге задержали охранника кафе, выстрелившего в голову посетителю
Мужчина выстрелил оппоненту в голову. Фото: pixabay

В Невском районе Северной столицы охранник кафе выстрелил в голову посетителю. Спустя несколько дней мужчину удалось задержать.

Инцидент произошел ранним утром 8 августа в заведении на бульваре Красных Зорь. В тот день в отдел полиции обратился кассир магазина. Он рассказал, что у кафе «Доппи» охранник выстрелил в посетителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что в результате ссоры охранник выстрелил в 30-летнего гражданина Узбекистана. После этого он сбежал, а пострадавшего доставили в больницу.

По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело. Во вторник, 11 августа, стрелка задержали, им оказался 28-летний уроженец Дагестана.

В ходе досмотра у задержанного изъяли пистолет, на который было разрешение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выясняют обстоятельства стрельбы на Невском рынке на проспекте Обуховской обороны. Выяснилось, что петербуржцы поругались там с двумя незнакомцами.

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