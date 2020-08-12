На Невском рынке устроили стрельбу, двое ранены

На Невском рынке устроили стрельбу, двое ранены
На Невском рынке произошла стрельба. Фото: unsplash.com

В Петербурге выясняют обстоятельства стрельбы на Невском рынке на проспекте Обуховской обороны.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в службу «112» накануне, 11 августа, позвонил петербуржец. Он заявил, что в него и в его друга стреляли. По его словам, оба были ранены.

На место происшествия отправили правоохранителей. Выяснилось, что петербуржцы поругались там с двумя незнакомцами. Один из них дважды выстрелил в мужчин из травматического пистолета.

В результате одного из пострадавших госпитализировали с проникающим ранением груди в состоянии средней степени тяжести. Второй получил ранение живота. Он также находится в состоянии средней степени тяжести.

Злоумышленников ищут.

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На Невском рынке устроили стрельбу, двое ранены