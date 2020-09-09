Посетительница Мариинки обнаружила в туалете скрытую видеокамеру

Посетительница Мариинки обнаружила в туалете скрытую видеокамеру
Мариинский театр. Фото: mariinsky.ru

Поход в дамскую комнату второй сцены Мариинского театра закончился обнаружением скрытого устройства видеонаблюдения.

Во вторник, 8 сентября, петербурженка случайно заметила камеру в отсеке для туалетной бумаги во время посещения санузла в культурном учреждении. Женщина сразу же поспешила вытащить спрятанную технику и обратилась к охраннику пр факту обнаружения. Тот, в свою очередь, занервничал и попросил никому ничего не рассказывать. Камеру охранник забрал и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает АБН.

Тогда посетительница театра обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и изучили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что охранник выкинул камеру в Крюков канал. Свои действия он позднее объяснил испугом.

Администрация Мариинского театра сообщила обеспокоенной жительнице Столицы, чей поход на спектакль был омрачен весьма странной ситуацией, что сотрудник охраны временно отстранен от работы до выяснения причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр рассказал, сколько потерял из-за пандемии.

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