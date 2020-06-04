Мариинский театр рассказал, сколько потерял из-за пандемии

Мариинский театр в Петербурге подсчитал убытки, понесенные во время коронавирусной пандемии.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на директора театра Валерия Гергиева, введенные Смольным ограничительные меры повлекли за собой потери для учреждения в размере более миллиарда рублей. По словам руководителя, бюджет «Мариинки» составляет три миллиарда рублей от продажи билетов в год, а также один миллиард от гастролей и концертов.

«Нас 5 тысяч человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по «здоровью» Мариинского театра», — заявил Гергиев.

Между тем, самоизоляция не мешает артистам работать над новой программой, включающей более 20 опер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр перенес все спектакли на осень. Речь идет о «Лебедином озере», «Сне в летнюю ночь», «Макбете».