Защита Ефремова обжаловала приговор актера

Адвокаты российского актера Михаила Ефремова, получившего реальный срок за смертельное ДТП в центре Москвы подали апелляцию на судебный приговор. Защитник артиста Эльман Пашаев рассказал, что им была подана краткая жалоба. Об этом сообщает Интерфакс.

В Пресненском суде подтвердили факт передачи апелляционной жалобы в суд. Когда она будет рассмотрена в московском городском суде — пока неизвестно. Дату еще предстоит уточнить.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы с отбытием срока в колонии общего режима. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Также, согласно приговору, Ефремов на 3 года лишится водительских прав. Кроме этого, суд обязал артиста выплатить сыну погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров написал стихотворение для приговоренного Ефремов.