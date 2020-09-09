Ефремов зачитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

Ефремов зачитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина
Актер Михаил Ефремов. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам заключения за смертельное ДТП в центре Москвы, договорился с руководством СИЗО №5 о прочтении пьесы, которую для него написал актер Иван Охлобыстин.

Пока приговор не вступит в силу, Ефремов будет находиться в СИЗО №5 «Водник». В настоящее время он пребывает в карантинной камере вместе с еще двумя людьми. Актер переговорил с руководителем изолятора и договорился, что прочтет для заключенных и работников учреждения пьесу про баню «Пар» авторства Охлобыстина. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

Литвинович отметила, что камера Ефремова хорошая и отремонтированная. Также, в ней есть чайник и телевизор. Известно и то, что актер чувствует себя нормально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защита Ефремова обжаловала приговор актера.

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Ефремов зачитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина
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