В Петербурге девятиклассница не появляется дома четыре дня

Подросток ушла из дома еще 5 сентября и больше ее никто не видел.

В полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже своей дочери. Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка учится в девятом классе. Она ушла из дома в час дня еще 5 сентября и с тех пор не появлялась. Обеспокоенная мать отметила, что такое поведение для подростка является нормой, она неоднократно заставляла беспокоиться о себе.

Также несколько детей пропали накануне, 8 сентября. Полицейские разыскивают воспитанника детского дома, 11-классницу, проживающую. на проспекте Ветеранов, семиклассника, которого разыскивает его мать-медсестра и восьмиклассника. Все подростки до этого уже уходили из дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петро-Славянке 12-летний подросток без шлема сел на мотоцикл и влетел в иномарку.