Молодежный театр на Фонтанке открывает новый сезон с 16 сентября

В Северной столице уже на следующей неделе распахнет свои двери для любителей искусства Молодежный театр на Фонтанке.

В среду, 16 сентября, учреждение культуры даст старт 42 театральному сезону. Премьерными постановками в этот день станут «Касатка» на Большой сцене и хит «Нас обвенчает прилив… (Ромео и Жанетта) на Малой. Стоит отметить, что данные спектакли смогут посетить только петербуржцы, купившие билеты еще в марте. Приобрести новые билеты уже можно на другую постановку театра — «Звериные истории» по пьесе Дона Нигро 18 сентября.

Отметим, что на новый сезон у театра грандиозные планы. И, разумеется, вся творческая деятельность будет организована с учетом соблюдения санитарных норм в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александринский театр открылся для зрителей спустя пять месяцев коронавирусных ограничений.