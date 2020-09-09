Молодежный театр на Фонтанке открывает новый сезон с 16 сентября

Молодежный театр на Фонтанке открывает новый сезон с 16 сентября
Спектакль "Нас обвенчает прилив". Фото: Молодежный театр на Фонтанке

В Северной столице уже на следующей неделе распахнет свои двери для любителей искусства Молодежный театр на Фонтанке.

В среду, 16 сентября, учреждение культуры даст старт 42 театральному сезону. Премьерными постановками в этот день станут «Касатка» на Большой сцене и хит «Нас обвенчает прилив… (Ромео и Жанетта) на Малой. Стоит отметить, что данные спектакли смогут посетить только петербуржцы, купившие билеты еще в марте. Приобрести новые билеты уже можно на другую постановку театра — «Звериные истории» по пьесе Дона Нигро 18 сентября.

Отметим, что на новый сезон у театра грандиозные планы. И, разумеется, вся творческая деятельность будет организована с учетом соблюдения санитарных норм в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александринский театр открылся для зрителей спустя пять месяцев коронавирусных ограничений.

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молодежный театр на Фонтанке новый сезон


 

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