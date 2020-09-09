До утра ждать не будут: кинотеатры «Мираж Синема» в Петербурге откроют прямо в полночь

Кинотеатры в Петербурге откроются в ночь на 12 сентября. Фото: pixabay.com

Кинотеатры в Петербурге откроются в ночь на 12 сентября. Фото: pixabay.com

Петербуржцы, которые особенно сильно истосковались по премьерам в кинотеатрах, смогут не ждать до утра 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба «Мираж Синема», сеть кинотеатров намерена открыться в ночь с 11 на 12 сентября. Петербуржцам обещают две премьеры – фильмы «Довод» и «Мулан».

Впрочем, все же не все площадки будут открыты 12 сентября. Так, в кинотеатре на Большом проспекте Петроградской стороны фильмы начнут показывать только к концу этого года. В «Атлантик Сити» — зал откроется 19 сентября.

При этом в ТРК «Ульянка» кинотеатр перестал работать вовсе – сеть не пришла к соглашению с арендодателем.

Интервалы между сеансами в кино увеличили до 30 минут – в это время в помещениях проводят уборку и дезинфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в кинотеатры число билетов будут продавать с учетом социальной дистанции, при этом следить за ее соблюдением внутри зала не планируют.