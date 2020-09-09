В Петербурге в кинотеатрах разрешат садиться рядом тем, кто хочет

В Петербурге в кинотеатрах разрешат садиться рядом тем, кто хочет
Кинотеатры откроются через пару дней. Фото: unsplash.com

Продавать билеты будут с учетом соблюдения социальной дистанции, а вот следить за соблюдением правила внутри зала – нет.

Уже в эту субботу, 12 сентября, в Санкт-Петербурге начнут работать кинотеатры. Всех посетителей обяжут надевать средства индивидуальной зашиты, а места будут продавать с учетом социальной дистанции. «Мойка78» поинтересовалась, можно ли зрителям, которые пришли вместе, садиться рядом или за этим также будут строго следить.

В объединенной сети кинотеатров заверили, что посетители могут занять несколько мест рядом, даже если они считаются «закрытыми». В залах следить за соблюдением дистанции не собираются. Отмечается, что люди, которые придут в кино одни, будут уверены в том, что рядом никого нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы выбрали фильмы, на которые хотят сходить после открытия кинотеатров. Что касается конкретных фильмов, то больше всего пользователей сайта заинтересовала картина «Поезд в Пусан 2 : Полуостров». На втором месте расположился «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

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В Петербурге в кинотеатрах разрешат садиться рядом тем, кто хочет
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