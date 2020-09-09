Инесса Юрченко покинула «Ленфильм», она была гендиректором 7 месяцев

Инесса Юрченко покинула «Ленфильм», она была гендиректором 7 месяцев
Экс-гендиректор "Ленфильма" Инесса Юрченко. Фото: www.instagram.com/inessayurchenko/

У «Ленфильма» снова сменился генеральный директор. Инесса Юрченко, возглавившая студию в феврале, покинула пост.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росимущество, уже известно, что теперь пост займет глава медиахолдинга 1stMediaInvest Федор Щербаков.

Распоряжение было выпущено на основе решения, принятого на заседании комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ.

В конце декабря прошлого года Владимир Мединский, который тогда еще занимал пост министра культуры России, освободил от должности главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. Ему на смену пришла совладелец и генеральный продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.

Отметим, что Федор Щербаков был советником председателя Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», а также занимал пост генерального директора АНО «Спорт Высших Достижений» Олимпийского комитета России.

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