В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

В городе ежедневно обновляются данные о числе умерших от коронавируса. Фото: pixabay

В городе ежедневно обновляются данные о числе умерших от коронавируса. Фото: pixabay

В Москве коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в городе скончались еще 14 пациентов с Covid-19.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также сданы положительные тесты на новый вирус.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью по столице, общее число умерших достигло 4 947.

Штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Лучше сразу вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда проявится эффект вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты отметили, что не стоит надеется на то, что вирус исчезнет. Он всего лишь снизит свое воздействие на общество.