В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В городе ежедневно обновляются данные о числе умерших от коронавируса. Фото: pixabay

В Москве коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в городе скончались еще 14 пациентов с Covid-19.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также сданы положительные тесты на новый вирус.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью по столице, общее число умерших достигло 4 947.

Штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Лучше сразу вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда проявится эффект вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты отметили, что не стоит надеется на то, что вирус исчезнет. Он всего лишь снизит свое воздействие на общество.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус москва пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Битва за пассажиров»: автобус столкнулся с троллейбусом у ...
На проспекте Славы пьяный водитель Mercedes протаранил пять машин и убежал
В МИДе подтвердили похищение двух россиян пиратами
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
Житель Ленобласти получил 8 лет за «пьяное» убийство собутыльника
«Проклятое место»: на Луначарского легковушка после ДТП улетела в ...
Россияне устроили разборки в турецком отеле из-за его названия
В Сургуте четверо погибли при столкновении баржи и катера