В ВОЗ сказали, когда проявится эффект вакцинации от коронавируса

Результатов стоит ожидать лишь к 2022 году.

Эксперты рассказали, что процесс вакцинации не такой уж быстрый, поэтому не стоит ожидать немедленных результатов. Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан рассказал, что эффект ожидается только к 2022 году. Дело в том, что препарат долго тестируется, нужно время на его производство, а также на распространение по всему миру. Об этом пишет ТАСС.

На выработку коллективного иммунитета во всем мире понадобится около года. Надеется на то, что вирус исчезнет, тоже не стоит. Он всего лишь снизит свое воздействие на общество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заболеваемость продолжает расти: в Петербурге выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции.