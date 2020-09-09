Заболеваемость продолжает расти: в Петербурге выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции

Заболеваемость продолжает расти: в Петербурге выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице продолжается эпидемия COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией предоставил обновленные статистические данные по заболеваемости.

За прошедшие сутки в городе выявили 218 случаев инфицирования патогеном. Вылечиться смогли еще 111 человек. Не справились с тяжелым развитием болезни и умерли от возникших осложнений 22 пациента. Напомним, резкий рост заболеваемости в Петербурге был зафиксирован в середине августа. Во вторник, 8 сентября, количество выявленных случаев за сутки и вовсе перевалило за две сотни (210). Ситуация действительно становится тревожной, так как среднесуточная выявляемость продолжает расти с каждым днем. Особенно волнительным является тот факт, что в ближайшее время ожидается рост заболеваемости сезонными инфекциями. Это может ухудшить и так непростую ситуацию с эпидемией коронавируса.

Напомним, за все время эпидемии в городе зафиксировано 38436 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России сделали более 39,2 млн тестов на коронавирус.

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