В России сделали более 39,2 млн тестов на коронавирус

Это позволяет выявить заболевших и вовремя приостановить распространение инфекции.

В России за минувшие сутки сделали 328 тысяч тестов на коронавирус. Таким образом, с начала пандемии было проведено 39,2 миллиона исследований. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Роспотребнадзор.

Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 1,35 миллионов случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них уже выздоровели – 850 тысяч человек покинули больницы и вернулись к обычной жизни. Летальных исходов тем временем почти 18 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян лечат от коронавируса препаратом из бычьих легких.