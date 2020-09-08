Россиян лечат от коронавируса препаратом из бычьих легких

Российский препарат, полученный из легких крупного рогатого скота, показал эффективность в лечении тяжелых поражений легких при коронавирусе.

Как сообщают «Известия», опыт медиков из Петербурга, Тюмени и Москвы показал, что ингаляции сурфактанта-БЛ облегчают течение болезни пациентов. В Медицинском исследовательском центре имени Алмазова заявили, что этот препарат вводился пациентам с помощью ингаляций в течение получаса два раза в сутки. Некоторым пациентам становилось легче уже после суток лечения, а другим — до пяти дней.

В клинике Сеченовского университета впервые был применен ингаляционный способ введения препарата вместо бронхоскопического. Отмечается, что эта процедура более комфорта для пациентов.

На сегодняшний день в мире есть около десяти препаратов сурфактанта, изначальным предназначением которых было лечение недоношенных детей. При этом российский препарат могут применять и для взрослых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина против коронавируса поступит в Петербург в ближайшее время.