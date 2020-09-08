Вакцина против коронавируса поступит в Петербург в ближайшее время

Gazeta.SPb.ru выяснила, что поставки нового отечественного препарата от Covid-19 в Северную столицу могут начаться в ближайшее время.

На следующей неделе начнутся поставки вакцины от коронавирусной инфекции в регионы России. Об этом в кулуарах конкурса «Лидеры России», который проходил в Светлогорске, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь о препарате «Спутник V», разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

На вопрос Gazeta.SPB.ru о том, есть ли наш город в числе регионов-счастливчиков, в петербургском комитете по здравоохранению ответили: «Сроков у нас нет», но добавили, что «Минздрав обещает начать поставки в ближайшее время». Отмечается, что речь не только о Петербурге.

Напомним, что уже на этой неделе в России начнется вакцинация добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы. Отмечается, что заявки на участие подали уже пять тысяч человек. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания продлятся около полугода. Предполагается, что их участниками станут граждане старше 60 лет. Однако врачам и медицинским работникам предлагают привиться уже в ближайшее время.

Широкая вакцинация начнется после завершения всех этапов испытаний. По прогнозам Гинцбурга, привить долю населения, достаточную для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, можно будет к лету 2021 года.

Напомним, что о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. По данным главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против Covid-19 как минимум на два года. А первыми вакцину получат 10-15 регионов.

За сутки в Петербурге выявили 210 заболевших коронавирусом, 123 человека выздоровело, 20 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Напомним, также, что с 12 сентября в нашем городе снимается ряд коронавирусных ограничений.