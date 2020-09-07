Вакцинация от гриппа и снятие ограничений: важные события предстоящей недели в Петербурге

Вакцинация от гриппа и снятие ограничений: важные события предстоящей недели в Петербурге
Мариинский театр. Фото: Википедия

Иммунизация населения, снятие коронавирусных ограничений, мастер-класс по оказанию первой помощи, выставки и фестивали: Gazeta.SPb.ru рассказывает о важных событиях предстоящей недели.

Здоровье

В Петербурге продолжается прививочная кампания. Для удобства горожан рядом со станциями метро расположены мобильные пункты. В общей сложности вся процедура вместе с регистрацией занимает около 10 минут — корреспондент Gazeta.SPb.ru проверил. Отметим, что привить от гриппа в этом году планируется не менее 60% петербуржцев.

Мобильный прививочный пункт у станции метро «Горьковская». Фото: Gazeta.SPb.ru

8 сентября в симуляционном центре Педиатрического медицинского университета пройдет мастер-класс по оказанию первой помощи детям. Он состоится в рамках бесплатного практического занятия курса «Мама, помоги» (автор и ведущая — Юлия Кузнецова, выпускница СПбГПМУ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей медицинской практики, специалист по учебно-методической работе симуляционного центра). Участники смогут отработать на манекенах важные навыки.

Общество

Напомним, что в конце недели, с 12 сентября, в Петербурге снимут ряд коронавирусных ограничений. Откроются театры и кинотеатры, фуд-корты и фуд-плейсы, санатории, пансионаты и дома отдыха вновь начнут принимать постояльцев, в помещениях можно будет проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, для посещения бассейнов и фитнес-центров, архивов и библиотек больше не понадобится предварительная запись и т.д.

По данным «Стопкоронавирус.фр», в Петербурге за минувшие сутки выявлено 196 заболевших Covid-19. При этом 65 человек выздоровело и ни одного не умерло.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

Культура

С 7 по 27 сентября на Малой Конюшенной улице будет работать выставка «Пулей и словом», подготовленная литературным музеем «XX век» и цирком Чинизелли и посвященная ленинградским писателям и артистам, работавшим и сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны «с лейкой и блокнотом», шуткой и трюком.

С 7 по 16 сентября в Петербурге пройдет XVII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соискание Российской Национальной театральной премии «Арлекин». В этом году мероприятие максимально ориентировано на подростковую аудиторию.

8 сентября на территории завода «Каравай» откроется выставка «Блокадный хлеб». Она расскажет о системе распределения продуктов в блокадном Ленинграде.

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