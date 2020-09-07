10 минут, и вы привиты: как работают мобильные прививочные пункты в Петербурге

Корреспондент Gazeta.SPb.ru решил сделать прививку от гриппа, а заодно убедиться в безопасности этой процедуры и посетил один из мобильных пунктов в Петербурге. На все про все у него ушло около 10 минут.

Рядом с машиной скорой помощи у станции метро «Горьковская» было немноголюдно — в очереди стояли человек пять. Каждый подходил к небольшому столику и предъявлял медсестре паспорт. Если его с собой не было, можно было воспользоваться, например, водительским удостоверением. Пока медик переносила данные на бланк, петербуржцы заполняли и подписывали анкету — добровольное согласие. Затем ставили еще одну подпись и отправлялись в машину.

Пока корреспондент Gazeta.SPb.ru ждал своей очереди, у мобильного пункта собрались еще несколько человек, которые начали оживленно обсуждать необходимость прививки. Это и логично — если подошли, значит одобряют. Некоторые начали звонить знакомым и предлагать присоединиться. Вот только медсестра за столиком такого рвения, кажется, не одобрила: по ее словам, большая часть желающих пришлась на конец рабочего дня.

Происходящее в машине заняло еще меньше времени, чем снаружи. Второй медицинский работник измерил бесконтактным термометром температуру, затем шустро, видимо, уже на автомате, достал и подготовил шприц, обработал спиртовой салфеткой область плеча и уколол. В общей сложности вся процедура вместе с регистрацией заняла около 10 минут. Поэтому слова медсестры о столь позднем визите вполне справедливы: в течение дня, если мобильный прививочный пункт находится неподалеку, можно ненадолго отпроситься с работы — едва ли начальник будет против, особенно в период пандемии Covid-19.

Напомним, традиционно мобильные прививочные пункты размещены рядом со станциями метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах. Привиться от гриппа может любой гражданин вне зависимости от прописки, абсолютно бесплатно, при предъявлении паспорта.

Добавим, что график работы прививочных пунктов можно найти в официальной группе ВКонтакте правительства Петербурга или комитета по здравоохранению.

В числе первых вакцинацию от гриппа прошел губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку в сентябре-октябре. Каждый должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих», — отметил он.

По данным комитета по здравоохранению, привить от гриппа в этом году планируется не менее 60% горожан — это более 3 миллионов человек. Отечественная вакцина включает 3 актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Все вакцины прошли регистрацию и разрешены к применению. Минздрав уже поставил в Петербург около 800 тысяч доз вакцин.

За первую неделю с момента начала масштабной кампании по вакцинации против гриппа привиты более 66800 горожан.

Координирует и контролирует деятельность комитета по здравоохранению (председатель — Дмитрий Лисовец) вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.