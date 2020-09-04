В Петербурге от гриппа привились более 66 тысяч горожан

В Петербурге от гриппа привились более 66 тысяч горожан
Охват населения прививками ежегодно возрастает. Фото: pixabay

В Северной столице за первую неделю с момента начала масштабной вакцинации против гриппа были привиты более 66 800 горожан.

Так, с 28 августа вакцину в рамках Национального календаря прививок в гороже поставлены 199 046 доз вакцины «Совигрипп» для детей и беременных и 594 110 доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых.

Как сообщили на сайте администрации города, также за счет районов были закуплены дополнительные дозы вакцины «Гриппол плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты. Горожане могут найти их у самых оживленных станций метро или ж/д, а также в торговых центрах.

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