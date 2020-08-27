В Петербурге за счет государства планируют привить 60% жителей

В ходе подготовки к сезонной эпидемии гриппа за счет государственного финансирования планируют вакцинировать 3 млн 240 тысяч петербуржцев, то есть 60% населения Северной столицы.

Об этом рассказала и. о. главы отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева на пресс-конференции «Интерфакс Северо-Запад» в четверг, 27 августа. Наиболее важным представляется вакцинировать граждан, находящихся в группе риска — это дети, беременные, медработники и учителя, а также пожилые люди с хроническими болезнями.

В 2020 году планируется, что прививки от гриппа сделают 70% петербуржцев (в прошлом году этот показатель составил 55,1%). До конца августа от Минздрава должно поступить 2,7 миллиона доз, из которых 500 тысяч — для применения среди детей и беременных женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вакцинируют против гриппа более 100 тысяч педагогов.