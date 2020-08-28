В Петербурге открылись мобильные прививочные пункты возле станций метро

Для удобства вакцинации создали специальные выездные прививочные бригады, а прививочные кабинеты в городских поликлиниках будут работать в две смены. Также прививки желающие смогут поставить и в выходные дни. Фото: pixabay.com

Для удобства вакцинации создали специальные выездные прививочные бригады, а прививочные кабинеты в городских поликлиниках будут работать в две смены. Также прививки желающие смогут поставить и в выходные дни. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Северной столицы начали работу передвижные прививочные пункты. Они будут по специальному графику возле наиболее оживленных станций метро.

Пункты открылись в пятницу, 28 августа, в 8:00 возле станций метро «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Парнас». Они доступны для горожан в течение всего дня, до 20:00. Привиться можно абсолютно бесплатно, необходимо иметь при себе только паспорт и медицинский полис.

Из бюджета районных администраций в этом году были выделены средства на покупку 144 223 доз вакцины для взрослого населения. По плану вакцинироваться против гриппа в текущем сезоне должны 60% населения, то есть более трех миллионов петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от гриппа, использующаяся в Петербурге, включает в себя три актуальных штамма вируса гриппа.