В Петербурге открылись мобильные прививочные пункты возле станций метро

В Выборгском районе Северной столицы начали работу передвижные прививочные пункты. Они будут по специальному графику возле наиболее оживленных станций метро.
Пункты открылись в пятницу, 28 августа, в 8:00 возле станций метро «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Парнас». Они доступны для горожан в течение всего дня, до 20:00. Привиться можно абсолютно бесплатно, необходимо иметь при себе только паспорт и медицинский полис.
Из бюджета районных администраций в этом году были выделены средства на покупку 144 223 доз вакцины для взрослого населения. По плану вакцинироваться против гриппа в текущем сезоне должны 60% населения, то есть более трех миллионов петербуржцев.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от гриппа, использующаяся в Петербурге, включает в себя три актуальных штамма вируса гриппа.