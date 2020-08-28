Вакцина против гриппа, использующаяся в Петербурге, включает в себя три актуальных штамма

Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Фото: pixabay.com

Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Фото: pixabay.com

В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП.

Они включают в себя три актуальных штамма вируса гриппа, которых не было в препаратах прошлого года. Особое внимание, традиционно, уделяется гражданам из групп риска — детям, беременным женщинам, пожилым людям, медикам, учителям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России произведет 30 млн доз вакцины для профилактики гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок. В этом году с учётом эпидемиологической обстановки вакцинацией против гриппа планируется охватить не менее 60% жителей Петербурга, то есть 3,2 миллиона человек, более 488 тысяч из которых — дети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице стартует сезон иммунизации против пневмококковой инфекции.