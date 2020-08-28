В Петербурге вакцинируют от пневмококковой инфекции детей и взрослых из групп риска

С 2014 года эти прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Фото: pixabay.com

С 2014 года эти прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Фото: pixabay.com

В Петербурге началась иммунизация против пневмококковой инфекции за счет городского бюджета для детей от 2 до 5 лет, а также взрослых, попадающих в группу риска.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает пресс-служба городской администрации. За последние пять лет объем средств, выделяемых на закупку вакцин, вырос более чем вчетверо. В 2020 году на эти цели было выделено 129 миллионов рублей. Среди тех, кто находится в группе риска по пневмококковой инфекции, подавляющее большинство — люди старше 60 лет. Из них 115 тысяч вакцинированы.

Напомним, что иммунизацию против этой болезни в Северной столице проводят с 2013 года. Сделать прививку можно как в бюджетной городской поликлинике, так и в коммерческих медицинских центрах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа.