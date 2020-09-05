В России сделали более 38 млн тестов на коронавирус

В Петербурге также ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге также ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

Только за минувшие сутки специалисты сделали 336 тысяч исследований.

В России с начала пандемии коронавируса успели сделать более 38 миллионов тестов. Об этом сообщает ТАСС. В Роспотребнадзоре отметили, что с каждым днем эта цифра увеличивается – только за минувшие сутки провели 336 тысяч исследований. Это позволяет вовремя выявить зараженных и принять меры по предотвращению распространения коронавируса.

На данный момент под наблюдением врачей находятся более 209 тысяч россиян, у которых есть подозрения на инфекцию.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения, летальных исходов тем временем 17,6 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число заразившихся коронавирусом превысило 26,5 млн. Больше всего случаев зарегистрировано в США.