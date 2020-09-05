В мире число заразившихся коронавирусом превысило 26,5 млн

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 26,5 млн
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Больше всего случаев зарегистрировано в США.

Сегодня, 5 сентября, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 26,5 миллионов. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса. Летальных исходов тем временем зарегистрировано 870 тысяч.

Первое место по количеству зараженных все еще занимает Америка, на втором месте оказалась Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия. В России тем временем успели заболеть 1 миллион 11 тысяч человек. Эксперты уверяют, что ситуация стабильная и количество смертей уменьшается ежедневно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с коронавирусом. На данный момент в реанимациях по всей стране находятся 2,5 тысячи человек, еще 90 тысяч получают терапию в стационарах.

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