В Петербурге за сутки не зафиксировали новых смертей от коронавируса

В Петербурге пока не увеличивается показатель смертности от новой коронавирусной инфекции.

Новые данные утром в понедельник, 7 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Так, с начала пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 2532 человека. Такое же число смертей было и накануне, 6 сентября.

В России это показатель превышает 18 тысяч случаев.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердили более чем у миллиона жителей страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российских учителей не будут заставлять делать вакцину от коронавируса. Решение прививаться или нет, они примут сами. Школьников при этом тестировать на коронавирус не планируют. В учебных заведениях должны проводить регулярный контроль температуры.