От российских учителей не станут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Преподаватели образовательных учреждений примут решение о том, ставить им прививку от COVID-19 или нет, исходя из собственных желаний.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что в министерстве просвещения России не намерены накладывать на учителей обязательство по вакцинации от коронавирусной инфекции. Безусловно, когда в стране начнется массовая вакцинация, педагогам предложат защититься от патогена, но при этом вакцинация останется исключительно добровольной процедурой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заместителя министра просвещения России Дмитрия Глушко.

Что касается школьников, тестировать на коронавирус их не намерены. В приоритете будет прежде всего контроль температуры, который должен производится на входе во все учебные заведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучшие учителя Петербурга получат премии в 200 тысяч рублей.