Лучшие учителя Петербурга получат премии в 200 тысяч рублей

Лучшие учителя Петербурга получат премии в 200 тысяч рублей
Конкурсный отбор проводился городским комитетом по образованию. Решение принимала специальная комиссия, в которую вошли ученые, педагоги, руководители органов управления образованием. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Лучшим педагогам и директорам школ Северной столицы вручат денежные премии за достижения в текущем году.

В субботу, 5 сентября, соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, о чем уведомляет пресс-служба городской администрации. Также, в ходе правительственного заседания Беглов подчеркнул об успешном начале учебного года для всех 687 школ в Петербурге.

Первоклассниками в этом году стали 62 тысячи детей. Глава города также отметил, что все учащиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. В своем выступлении губернатор поблагодарил учителей и отметил их профессионализм, проверенный дистанционным обучением. В связи с этим, 10 руководителей школ и 30 учителей получат премии в размере 200 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уволили из школы за аморальный поступок главу «Альянса учителей».

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