Главу «Альянса учителей» в Петербурге уволили из школы

Председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена уволили из-за совершения аморального поступка.

Во вторник, 1 сентября, Кен опубликовал пост в своем личном профиле в Facebook, где рассказал, что потерял работу психолога в лицее №344 из-за «аморального поступка». Именно такая причина прекращения сотрудничества указана в его трудовой книжке.

Кен уточнил, что директор школы при принятии данного решения отталкивалась от его привлечения к административной ответственности (дело обжаловано и не вступило в силу) и возбуждении уголовного дела по факту неуважения к суду. Речь идет об одной неудачно сказанной фразе.

Кен считает свое увольнение незаконным. По его мнению, причина кроется в его общественно-политической деятельности, которая оказалась неугодной руководству учреждения.

Отметим, в школе Кен проработал 8 лет. В своем обращении он также пожелал ученикам и коллективу дальнейших успехов.

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