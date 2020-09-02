Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Сперва вакцины получат граждане, которые входят в группу риска, а также медики и учителя.Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас специалисты работают над пострегистрационным наблюдением. Также сейчас идет наработка производства.

Как заявил, что поставки вакцины от коронавирусной болезни начнутся ближе к новому году. В настоящее время полным ходом идут тестовые испытания. С ноября декабря медики приступят к массовой вакцинации населения.

Тем не менее, первые прививки от коронавируса начнутся уже в сентябре, но в небольших объемах. Их будут ставить гражданам, которые входят в группу риска, а также медикам и учителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски. Защитные маски стали уже привычным аксессуаром у россиян. Но все же вопрос, когда их можно уже будет перестать носить, остается актуальным.

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